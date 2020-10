Dönerspieß-Hersteller verurteilt

Ende 2019 von der Lebensmittelüberwachung überprüft worden

Gleich drei Mal war die Firma in einem Paderborner Gewerbegebiet Ende 2019 von der Lebensmittelüberwachung des Kreises überprüft worden. Was die Prüfer feststellten, fand schließlich Eingang in die Anklageschrift. Dienstag musste sich der 55-Jährige, der damals Geschäftsführer der Firma war, vor dem Amtsgericht verantworten – weil er nicht zum Verzehr geeignete Lebensmittel in Verkehr gebracht hatte.

Was die Prüfer auflisteten, verlangte schon beim Zuhören einen robusten Magen: Ehemals frisches Rindfleisch befand sich in rohem Zustand in Plastikboxen und hatte schon die Farbe nach grün-grau gewechselt, gefrorenes Rindfleisch gab es in unterschiedlichen Auftaustadien, wobei teilweise be­reits Schimmel darauf entstanden war. Dass die Mitarbeiter auch bei sich selbst wenig Wert auf Sauberkeit legten, argwöhnten die Besucher von der Behörde, nachdem sie am Handwaschbecken weder Seife noch Papierhandtücher entdecken konnten. Der Chef selbst, der bei der ersten Kontrolle die Prüfer begleitete, habe sich vor Betreten der Halle auch nicht die Hände gewaschen, erinnerte sich eine Veterinärin des Kreises Paderborn.

Probleme laut Behörde nur bei Rindfleisch - Geflügel in Ordnung

Die Frau, die als einzige Zeugin aussagen musste, machte deutlich, dass die Zustände zwar übel gewesen seien, man aber auf eine sofortige Schließung des Betriebs verzichtet habe: Vergammeltes Fleisch habe man nur vom Rind gefunden, während Geflügel in Ordnung gewesen seien. Bei der ersten Kontrolle sei die Vernichtung von 280 Kilogramm Rindfleisch und eine unverzügliche Grundreinigung angeordnet worden. Bei einer zweiten Kontrolle wenige Tage später hätten nur noch 60 Kilogramm Fleisch entsorgt werden müssen – die allgemeine Sauberkeit sei zwar besser, aber längst nicht mängelfrei gewesen. Die dritte Kontrolle im Dezember habe weitere Verbesserungen gezeigt.

Ärger im Betrieb habe zur Aufgabe geführt

Der 55-jährige Angeklagte entschuldigte sich vielfach dafür, dass er „nicht aufgepasst“ habe. In dem Betrieb seien Verwandte von ihm für die Fleischverarbeitung zuständig gewesen, denen er immer wieder auch die Einhaltung der Hygienevorschriften auferlegt habe. Wenig erfolgreich, denn zwei Mal habe er einen Neffen sogar schriftlich abgemahnt, weil dieser seiner Aufgabe nicht nachgekommen sei.

Mittlerweile habe er sich wegen der Hartleibigkeit seiner Verwandten von der Firma getrennt: Er betreibe seit einer Woche einen Großhandel mit Fertigware – aus Polen.