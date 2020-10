Libori-Bild wird verlost

Die Jahreszahl im Libori-Bild von Pakulla ordnet das Kunstwerk ein. Pakulla hat mit einem kleinen Kunstgriff die beiden Nullen in der Jahreszahl zum Wegweiser des Geschehens gemacht. Da ist die hintere Null der 2020, die er in Form des Coronavirus gestaltet hat. Dieses Virus hat das Leben verändert. In welcher Form, das hat Pakulla in der vorderen Null deutlich gemacht. Die hat er zu einer Schnecke gemacht, die traurig auf das Geschehen schaut. Corona hat für eine Vollbremsung der Gesellschaft gesorgt.