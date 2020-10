Der Inzidenz-Wert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Der Anstieg war abzusehen, da am Mittwoch vom Kreis Paderborn mehr neue Infizierte gemeldet wurden als am Mittwoch der Vorwoche.

Der Kreis hatte am Mittwochnachmittag gemeldet, das zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben seien. Bei den Toten handelt es sich den Angaben zufolge um zwei 83-Jährige aus Bad Lippspringe. Zudem waren weitere neue 27 Covid-19-Fälle bekanntgegeben worden.

Am Mittwochabend informierte das vom Coronavirus stark betroffene Seniorenheim Jordanquelle in Bad Lippspringe (mittlerweile 66 Erkrankte) über drei Tote: „Wir haben heute drei liebe Bewohner und wunderbare Menschen verloren, die in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung verstorben sind. Wir sind tief traurig über diesen Verlust. Den Angehörigen und Familien unserer Bewohner sprechen wir unser tiefes Beileid aus“, schrieben die Heimleiterinnen Christiane und Brigitte Niggemann auf der Homepage der privat geführten Einrichtung.