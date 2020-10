Entwarnung nach Gasaustritt in Schloß Neuhaus

Paderborn (WB/jhan). Am Josef-Temme-Weg in Paderborn-Schloß Neuhaus ist am Donnerstagmorgen gegen neun Uhr Gas ausgetreten. Zwei Häuser mussten evakuiert werden. Die Feuerwehr konnte jedoch schnell Entwarnung geben.