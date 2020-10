Statistisches Jahrbuch der Stadt Paderborn erschienen

Paderborner Stadtverwaltung bietet im Internet kostenloses PDF an

Paderborn (WB). Drei Drillingsgeburten in einem Jahr: Das war 2019 eine Premiere in Paderborn. Diese und andere spannende Daten finden Interessierte jetzt im Statistischen Jahrbuch (2019) der Stadt. Das Jahrbuch gibt Einblicke in alle kommunalen Bereiche des 179,6 Quadratkilometer großen Stadtgebietes von Paderborn wie zum Beispiel zur Bevölkerung, Bildung, Wirtschaft, Finanzen, Arbeit und vielem mehr.