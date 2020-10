„Nicht nachvollziehbar!“

Paderborn (WB/jhan). „Wie die Lage ist? Entsetzlich ist noch geprahlt...“, sagt Gastwirt Michael Löhr und blickt betroffen auf den Boden. Nach der Bekanntgabe eines zweiten Lockdowns in diesem Jahr, der besagt, dass alle Gastronomen ab dem 2. November für den Rest des Monats schließen sollen, herrscht Katerstimmung in der Branche. Mit großer Sorge blickt sie auf die kommenden Wochen – so auch Michael Löhr, der zusammen mit Patrick Luther vor sechs Wochen das Wirtshaus Ausspann in der Paderborner Innenstadt eröffnete.

Von Westfalen-Blatt