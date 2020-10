Wöchentliche Kontrolle: 28 Autofahrer zu schnell unterwegs

Paderborn (WB). Die Polizei Paderborn hat bei ihrer wöchentlichen Schwerpunktkontrolle „PassAuf!“ am Donnerstag 32 Verkehrsverstöße festgestellt. Kontrolliert wurde diesmal ausschließlich im Stadtgebiet von Paderborn an der K 28 (Alte Schanze), an der L 813 (Heinz-Nixdorf-Ring) und an der Dubelohstraße.

Von Westfalen-Blatt