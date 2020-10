Raser mit 139 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs

Paderborn-Sande (WB). Auf der B64 ist am Donnerstag ein Autofahrer aus dem Kreis Gütersloh doppelt so schnell unterwegs gewesen wie erlaubt. Er fuhr nach Polizeiangaben mit seinem Audi A8 in Richtung Delbrück mit einer Geschwindigkeit von 139 km/h, obwohl an dieser Stelle lediglich 70 km/h erlaubt sind.

Von Westfalen-Blatt