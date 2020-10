Zwei Personen festgenommen – Polizei sperrt Bereiche in der Paderborner Innenstadt ab

Paderborn (WB). Am Samstagmorgen kam es zu einem Einsatz des Spezialkommandos in der Innenstadt von Paderborn. Ein Zeuge hatte gegen 7.25 Uhr an der Borchener Straße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beobachtet, bei der auch ein Schuss gefallen sein soll.