In Höhe des Gewerbegebiets Achsenschmiede überholte er mit seinem Audi A4 ein Pkw-Gespann. Beim Wiedereinscheren verlor der Fahrer auf regennasser Straße die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Er fuhr in ein Firmengebäude. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch in der Atemluft fest und ordneten eine Blutprobe an. Am Audi entstand Totalschaden. Auch am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei mit etwa 26.000 Euro bezifferte.