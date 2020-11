Die Vorsitzende Birgit Kelliger erinnerte zunächst an das Jahr 2019 mit seinen zahlreichen Aktivitäten. Anlass dazu bot der Aachener Vertrag, die Neuauflage und Erweiterung des Elysée-Vertrags von 1963, unterzeichnet von Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Weiterhin erinnerte Birgit Kelliger an die Europawahlen und an die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie. Im April 2019 musste die Welt außerdem zuschauen, wie die Kathedrale Notre-Dame de Paris ein Raub der Flammen wurde.

2019 voller Termine, 2020 liegt alles brach

Die DFG konnte auf viele Veranstaltungen im Jahr 2019 zurückblicken. Auch viele Kongresse, Tagungen, Partnerschaftskomitee, Prix-Rovan und weitere Aufgaben hinter den Kulissen, an denen die Vorstandsmitglieder aktiv beteiligt waren, wurden dargestellt. Der Bericht über die vielseitigen Aktivitäten der Gesellschaft verdeutlichte außerdem, wie sehr all dies in diesem Jahr 2020 seit März aufgrund der Corona-Pandemie fehlte und die Vereinsaktivitäten zum großen Teil brach liegen.

Kontinuität im Vorstand

Birgit Kelliger wies bei der Versammlung unter anderem auf die Veranstaltungen hin, die ursprünglich bis zum Jahresende geplant waren. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen hat sich der Vorstand allerdings inzwischen dazu entschlossen, alle Termine abzusagen. Das betrifft auch den ursprünglich für den 3. November geplanten Vortrag von Stephan Jung zu „Franz Stock – nicht nur ein Name, sondern auch Programm“. Auch der Stammtisch in französischer Sprache am 17. November und am 1. Dezember zum Jahresausklang wird definitiv nicht stattfinden können, heißt es unter anderem auf der Internetseite der Deutsch-Französischen-Gesellschaft, die unter der Adresse www.dfg-paderborn.de zu finden ist.

Birgit Kelliger bedankte sich im Rahmen der Versammlung ausdrücklich bei ihren Vorstandsmitgliedern für die gute gemeinsame Arbeit, die von allen mit viel Herzblut ehrenamtlich ausgeführt werde. Da die Mitglieder immer für drei Jahre gewählt werden und es keine Veränderungen gab, brauchten dieses Mal keine Wahlen durchgeführt zu werden. Seit vielen Jahren ist die Zusammensetzung des DFG-Vorstandes stabil, was ein Zeichen für gute, kreative und freudige Zusammenarbeit ist, betont der Verein.