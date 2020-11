Wanderqualität im Doppelpack

Altenbeken/Paderborn (WB). Mal durchatmen, aktiv an der frischen Luft sein, die Landschaft genießen, abschalten: In diesen Zeiten besinnen sich viele daran, wie schön es in der Natur ist. Viele haben das Wandern neu für sich entdeckt. „Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung geht wandern – in diesem Jahr sind es wahrscheinlich sogar fast alle“, sagt Liane Jordan vom Deutschen Wanderverband. „Aber Wanderer haben zunehmend Ansprüche und Wünsche. Die Wege müssen erlebnisreich sein, Abwechslung bieten, gut markiert sein und weitere Kriterien erfüllen“, weiß Altenbekens Tourismus-Chefin Marion Wessels.

Von Jörn Hannemann