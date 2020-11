In die Grundschule am Marienmünsterweg gelangten die Einbrecher durch Aufhebeln einer Tür zum Verwaltungstrakt ein. Hier durchwühlten sie einen Büroraum und das Sekretariat, bevor sie mit einem geringen Bargeldbetrag aus einer Geldkassette in unbekannte Richtung flüchteten.

In einem Kindergarten Am Rippinger Weg hebelten die Täter die Eingangstür auf und gelangten so in die Innenräume. Hier durchsuchten sie mehrere Zimmer, flüchteten jedoch ohne Diebesgut.

Bei einem Kindergarten am Bursfelder Weg blieb es ebenfalls beim versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten über Aufhebeln von diversen Türen Zugang zum Kindergarten zu bekommen. Dies schlug fehl, sodass die Täter das Gebäude nicht betreten konnten.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.