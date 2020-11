Unfall auf der B64: BMW-Fahrer leicht verletzt, zwei Außenspiegel zerstört

Polizei sucht Hinweise: Auch Lkw soll an Zwischenfall bei Sande beteiligt gewesen sein

Paderborn-Sande (WB). Ein 39-jähriger Mann aus Paderborn fuhr am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr mit seinem 3er-BMW auf der Bundestraße 64 in Fahrtrichtung Delbrück. Er benutzte dabei den linken von zwei Fahrstreifen. In Höhe Sande kam es zu einer Kollision mit dem Gegenverkehr.