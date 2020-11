Kollision auf Paderborner Kreuzung – zwei Autofahrer leicht verletzt

Paderborn (WB). Weil beide Ampeln Grün gezeigt haben sollen, kam es am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw an der Einmündung Wilhelmshöhe/Bernhard-Hunstig-Straße in Paderborn. Bei der Kollision verletzten sich beide Autofahrer leicht und wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei bemüht sich nun um Aufklärung.

Von Westfalen-Blatt