Der Unfall ereignete sich an der Delbrücker Straße B 64). Der Paderborner war mit seinem Lancia Ypsilon Delbrück kommend in Richtung Rietberg unterwegs. Auf Höhe der Straße Herrenbruch kam er nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, fuhr in ein angrenzendes Waldstück und kollidierte dort frontal mit einem Baum.

Der Mann wurde dabei schwer verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt.