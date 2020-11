Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Bielefeld will sich derzeit nicht zu dem Fall äußern. Nach Kenntnis dieser Redaktion wurde die Frau am Dienstagabend gegen 23 Uhr im Paderborner Stadtteil Sennelager mit durchschnittener Kehle in einem Auto entdeckt. Das Fahrzeug soll belgische Kennzeichen haben. Ob diese Nummernschilder zu dem Auto gehören - auch dazu äußern sich die Behörden nicht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, die Frau soll am Mittwoch obduziert werden.

Eine Mordkommission der Kripo Bielefeld hat den Fall übernommen. Die Ermittlungen leitet die Staatsanwaltschaft Paderborn.