Am Dienstag lag dieser offizielle Wert – wie berichtet – bei 81,2. Der Inzidenz-Wert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Das LZG hat somit die Fälle vom 28. Oktober bis zum 3. November in die Berechnung einbezogen. Für Dienstag gibt das LZG 62 neue Fälle an, der Kreis hatte am Dienstag (Stand 11 Uhr) von 52 neuen Fällen berichtet.

Die Kreisverwaltung hat – wie berichtet – am Dienstag angesichts weiter steigender Infektionszahlen die Bundeswehr offiziell um Unterstützung gebeten. Der Antrag sei nötig geworden, sagte Kreis-Sprecherin Michaela Pitz, weil „die Kontakt-Nachverfolgung immer schwieriger wird“.

Unterdessen werden in immer mehr Einrichtungen neue Corona-Fälle bekannt. Nachdem jüngst Fälle im Krankenhaus St.-Johannesstift und an vier Paderborner Gymnasien aufgetreten waren, sind nun insgesamt zwölf Schulen betroffen.

Weitere Informationen

Mit der Feststellung der sogenannten Gefährdungsstufe II und der Allgemeinverfügung des Kreises Paderborn (hier als PDF auf der Kreis-Website) waren am 28. Oktober eine Reihe von weiteren Schutzmaßnahmen in Kraft getreten, die in der Corona-Schutzverordnung von NRW aufgelistet sind. Von Montag, 2. November, an gilt die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW (Link führt zum PDF auf der Landes-Website).

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona

Hier gibt es eine Übersicht des Kreises zu allen aktuellen Regelungen.

