Tickets sind wandelbar

Paderborn (WB). Die Paderborner Band Goodbeats will sich vom erneuten Kultur-Lockdown nicht unterkriegen lassen und Konzerte am 28. und 29. Dezember realisieren. Zusammen mit ihrer Agentur haben die Musiker daher ein Experiment gestartet: Sie bieten Onlinetickets und sogenannte hybride Tickets für ihre Winter-Lounge-Konzerte an. Über die Crowdfunding-Plattform Startnext lassen sich die Tickets vorbestellen.

Von Westfalen-Blatt