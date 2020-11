Wenn Menschen vom Sterben betroffen sind

Darüber hinaus bieten die beiden Koordinatorinnen Brigitte Badke und Ulrike Heinzen vertrauliche Gespräche an, wenn sich das Abschiednehmen gerade in diesen Zeiten manchmal schwierig gestaltet. „Wir haben ein offenes Ohr für alle Anliegen rund um Fragen am Ende des Lebens“, so die Koordinatorinnen. Terminvereinbarungen sind möglich unter Telefon 05251/161957370 oder per E-Mail an info@hospizdienst-tobit.de.

Die Gespräche können telefonisch stattfinden oder persönlich, dann unter Berücksichtigung der Schutzmaßnahmen. Ebenso können sich jetzt schon Interessierte melden, die ab 2021 an einem Vorbereitungskurs für eine ehrenamtliche Mitarbeit teilnehmen möchten. Nähere Informationen dazu gibt es auch im Internet unter: http://www.hospizdienst-tobit.de.