961 Lose verkauft: Gewinner des Libori-Bildes steht fest

Das Los mit der Nummer 1131 wurde für den Hauptgewinn gezogen. Innerhalb von 14 Tagen kann sich der Besitzer des Losabschnitts nun bei den Maltesern in Paderborn melden und das farbenfrohe Originalbild entgegennehmen. Die letzten Tage der dreiwöchigen Losaktion hatten es noch einmal so richtig voran gebracht. Das Geld aus dem Losverkauf wird ordentlich verbucht und dann in die Inneneinrichtung des neuen Fahrzeuges für die Senioren-, Betreuungs- und Jugendarbeit gesteckt.

Bevor es mit dem Hauptgewinn richtig spannend wurde, zog Stefanie Friemuth die zehn Gewinner der mit dem Liboribild bedruckten Tassen. Gewonnen haben dabei die Losnummern 340, 527, 569, 599, 802, 880, 962, 990, 1104 und 1200. Alle Gewinner sollten sich bis zum 15. November bei den Maltesern in Paderborn melden. Entweder per E-Mail an stefanie.friemuth@malteser.org oder unter Telefon 0170/9106585.