Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, waren die Angeschuldigten, die alle aus Polen stammen, am 16. Juni dieses Jahres auf der A44 in Höhe des Rastplatzes Hellweg Süd in eine Zollkontrolle geraten. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie von der Autobahn geflüchtet sein, als sie die Zollkontrolle erkannten. Zollbeamte hätten sie jedoch kurze Zeit später auffinden und festnehmen können.

Die weiteren Ermittlungen hätten ergeben, dass die fünf Männer von Weeze aus Richtung Osten über die Autobahn gefahren waren. In zwei Fahrzeugen hatten sie den Angaben zufolge insgesamt etwa 40 Kilogramm Drogen zum Weiterverkauf verstaut. Es handelte sich um Haschisch und Marihuana sowie um Ecstasy. Die fünf Angeschuldigten schweigen bislang laut Staatsanwaltschaft zu den Vorwürfen. Ein Hauptverhandlungstermin vor Gericht steht noch nicht fest.