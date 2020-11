Paderborn (WB). Die Stadtverbände von CDU und Bündnis 90/Die Grünen haben sich verständigt, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Das teilten die Grünen am Mittwoch mit. In intensiven Sondierungen hätten Grüne und CDU ausgelotet, ob es eine tragfähige Grundlage für eine Zusammenarbeit in der kommenden Ratsperiode geben kann.

Von Westfalen-Blatt