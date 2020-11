„Corona steigert Not in Uganda“

Paderborn (WB). 160 Sponsoren aus Paderborn und Umgebung unterstützen das Entwicklungshilfe-Projekt „Odissa Charles“ in Uganda. Wenn auch die aktuellen Corona-Infektionszahlen gering erscheinen mögen, so stehen die Menschen dort doch vor zusätzlichen existenziellen Problemen, berichtet Projektgründerin Anne Grothe. Die Paderbornerin betont: „Wir machen uns Sorgen, dass in der Pandemie die Menschen in den armen Ländern vergessen werden.“