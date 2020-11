Die Parkhäuser würden in den Abendstunden und am Sonntag nur noch selten genutzt, teilte der ASP, der für die Bewirtschaftung verantwortlich ist, am Freitagvormittag mit. Die angepassten Öffnungszeiten reduzieren den Überwachungsaufwand.

Die Tiefgarage Königsplatz und die Parkhäuser der Stadt Paderborn am Neuhäuser Tor und am Rolandsweg schließen ab Samstag, 7. November, bis auf Weiteres abends um 20 Uhr. Die Ausfahrt ist bis 22 Uhr möglich. In den Morgenstunden öffnen die Parkhäuser an Werktagen wie gewohnt.