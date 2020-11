Bei einem neuerlichen Gruppendate vergnügten sich Daniel Gielniak, seine Konkurrenten und die Herzensdame in einer malerischen Bucht auf Kreta mit allerhand Schwimmtieren, gesunden Snacks und guten Drinks. Eines aber fehlte dem 28-jährigen Paderborner, weil ihm andere Rosenanwärter zuvorkamen: „Zeit um zu reden“. Das bedauerte auch Melissa am Ende der Strandparty: „Ich hätte so gerne noch ein Gespräch mit Daniel geführt.“

Wenn es auch nur wieder zu einem Gruppendate ohne Einzelgespräch reichte, so verzückte Daniel Gielniak die Bachelorette einmal mehr mit seiner typisch ostwestfälischen Art: „Ich liebe seinen trockenen Humor und seine Gelassenheit“, sagte Melissa bei der feierlichen Rosenzeremonie. „Unsere Gespräche sind voller Leichtigkeit und geben mir immer so ein gutes Gefühl.“ Letzteres verspürte auch Daniel Gielniak mit der heiß ersehnten Schnittblume in der Hand: „Es ist ein befreiendes Gefühl. So geil.“

Wie sich die Gefühle bei der Bachelorette und ihren acht verbliebenen Kandidaten weiterentwickeln, wird erst übernächste Woche verraten. Wegen des Fußball-Länderspiels läuft die fünfte Folge der Bachelorette erst am Mittwoch, 18. November (20.15 Uhr, RTL).