Das Gefährt war mit 20 Tonnen Beton beladen und hatte damit ein Gesamtgewicht von 40 Tonnen. Zwei Autokräne mussten das Fahrzeug aufrichten. Der Fahrer blieb unverletzt.

Durch die Straßensperrung bildeten sich An der Talle und der Detmolder Straße Staus.

Laut Polizei war der Fahrer auf der B1 unterwegs, als er Schwierigkeiten am Fahrzeug bemerkte, am Diebesweg abfuhr und das Fahrzeug am nicht befestigten Fahrbahnrand abstellte. Dabei sackte es seitlich ab und geriet in Schieflage.