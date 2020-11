Der Fahrer war auf der B1 zwischen Stadion und Bad Bad Lippspringe unterwegs, als er nach Angaben der Polizei technische Schwierigkeiten an dem Betonmischer bemerkte. Weil er auf Bundesstraße nicht halten konnte, fuhr er an der Abfahrt Diebesweg ab und stellte das Fahrzeug am nicht befestigen Fahrbahnrand ab. Dabei sackte es seitlich ab und geriet in Schieflage.

Der Betonmischer war mit 20 Tonnen Beton voll beladen und hat damit ein Gesamtgewicht von 40 Tonnen. Die Polizei forderte zwei Autokräne an.