An diesem Samstag entfällt deshalb der RE 11 (RRX) von Betriebsbeginn bis etwa 20.40 Uhr zwischen Paderborn und Willebadessen. Für die ausfallenden Fahrten wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) eingerichtet. Die Busse halten an den folgenden Haltepunkten: Paderborn-Hauptbahnhof: Busbahnhof (Bussteig 3); Altenbeken: Bushaltestelle Bahnhofsvorplatz; Willebadessen: Bushaltestelle Bahnhofsvorplatz. An diesem Samstag verkehren außerdem zwischen Willebadessen und Kassel-Wilhelmshöhe zwei zusätzliche Fahrten der Linie RE 11 (RRX) je Richtung.

Im übrigen Zeitraum der Gleisbauarbeiten kann es zudem zu Verspätungen bei einzelnen Fahrten der Linie kommen. Die Fahrzeit kann sich durch die Nutzung des Schienenersatzverkehrs verlängern.

Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen. Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehrsmeldungen“ abrufbar. Fahrgäste haben zudem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn über die gültigen Fahrzeiten der Regel- und Ersatzverkehre zu informieren.