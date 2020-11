Coronavirus: zwei weitere Tote – 94 neue Fälle

Auch am Donnerstag gab es zwei Todesfälle zu beklagen. Insgesamt sind damit im Kreis Paderborn seit Beginn der Pandemie 47 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter an. Gegenüber dem Vortag sind dem Paderborner Kreisgesundheitsamt 94 Fälle gemeldet worden (Stand: Freitag, 11 Uhr). Demnach gibt es zurzeit offiziell 716 aktive Fälle. 27 Corona-Patienten werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, fünf von ihnen intensivmedizinisch. 2965 Menschen befinden sich im vom Paderborner Kreisgesundheitsamt angeordneter Quarantäne – ein großer Anstieg gegenüber dem Vortag (2287).

Wie bereits am Morgen berichtet, stieg die Sieben-Tages-Inzidenz nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) am Freitag auf 104,6 (Stand: Freitag, 0 Uhr). Der Inzidenz-Wert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Am Donnerstag lag er im Kreis Paderborn bei 91 und überschritt nun erstmals die 100er-Marke.

Die derzeit 716 Menschen, die mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert sind, verteilen sich wie folgt auf die zehn Kommunen: Paderborn (323), Delbrück (112), Bad Lippspringe (97), Bad Wünnenberg (35), Borchen (34), Lichtenau (28), Salzkotten (27), Büren (24), Hövelhof (19) und Altenbeken (17).

Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen ist Ausbruch der Pandemie auf 1730 gestiegen. 967 Menschen im Kreis Paderborn haben eine akute Infektion überstanden.

Quelle: Kreis Paderborn

Erstmals 20.000 neue Infektionen in Deutschland

Erstmals sind in Deutschland mehr als 20.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines einzigen Tages registriert worden.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 21.506 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Dies geht aus Angaben des RKI vom Freitagmorgen hervor. Am Freitag vor einer Woche hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 18.681 gelegen.

Weitere Informationen

Mit der Feststellung der sogenannten Gefährdungsstufe II und der Allgemeinverfügung des Kreises Paderborn (hier als PDF auf der Kreis-Website) waren am 28. Oktober eine Reihe von weiteren Schutzmaßnahmen in Kraft getreten, die in der Corona-Schutzverordnung von NRW aufgelistet sind. Seit dem 5. November gilt eine neue Fassung der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona

Hier gibt es eine Übersicht des Kreises zu allen aktuellen Regelungen.

Alle Entwicklungen rund um das Coronavirus in OWL, Deutschland und auch weltweit lesen Sie in unserem Newsblog.