Paderborn -

Nach dem Mord am Dienstagabend in einem Auto an der Straße Am Heilandsfrieden in Sennelager gab es dort am Mittwochnachmittag erneut einen Polizeieinsatz. Wie Polizeisprecher Michael Biermann bestätigte, hatten sich dort in einem Haus offenbar zwei Männer lautstark gestritten.