In der Vorrunde, die am Freitagabend auf Super RTL ausgestrahlt wurde, erreichte der Schüler des Goerdeler-Gymnasiums den undankbaren 5. Platz.

Nur die jeweils ersten Vier der Vorrunden-Wettkämpfe erreichen das Halbfinale. Philipp, der in der Show „Running Back“ genannt wurde, weil er bei den Paderborn Dolphins American Football in der U16 spielt, musste wie seine Mitstreiter sieben Hindernisse überwinden. Die neue TV-Show mit Kindern ist angelehnt an die gleichnamige Sendung mit erwachsenen Athleten, die bei RTL gezeigt wird.

