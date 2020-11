79 neue Corona-Fälle im Kreis Paderborn

45 weitere Erkrankte haben den Angaben zufolge eine Infektion überstanden. Am Freitag gab es – wie berichtet – 94 neue Fälle, die dem Kreisgesundheitsamt gemeldet wurden. Damit sind derzeit 750 Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Die aktiven Fällen verteilen sich folgendermaßen auf die zehn Kommunen: Paderborn (334), Delbrück (118), Bad Lippspringe (102), Borchen (39), Salzkotten (32), Lichtenau (28), Bad Wünnenberg (27), Büren (27), Hövelhof (25) und Altenbeken (18).

3277 (Vortag: 2965) Menschen befinden sich in vom Paderborner Kreisgesundheitsamt angeordneter Quarantäne. Das sind bei rund 308.000 Einwohnern 1,06 Prozent der Bevölkerung.

Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen ist seit Ausbruch der Pandemie auf 1809 gestiegen. 1012 Menschen im Kreis haben eine Infektion überstanden. 29 Corona-Patienten (+2 gegenüber den Vortagsangaben) werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, sechs von ihnen intensivmedizinisch (+1). 47 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.

Das Landeszentrum für Gesundheit hat – wie bereits berichtet – am Samstagmorgen (Stand 0 Uhr) eine Sieben-Tages-Inzidenz von 114,7 bekanntgegeben. Am Freitag lag dieser offizielle Wert bei 104,6. Der Inzidenz-Wert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Weitere Informationen

Mit der Feststellung der sogenannten Gefährdungsstufe II und der Allgemeinverfügung des Kreises Paderborn (hier als PDF auf der Kreis-Website) waren am 28. Oktober eine Reihe von weiteren Schutzmaßnahmen in Kraft getreten, die in der Corona-Schutzverordnung von NRW aufgelistet sind. Seit dem 5. November gilt eine neue Fassung der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona

Hier gibt es eine Übersicht des Kreises zu allen aktuellen Regelungen.

