Die Feuerwehr wurde gegen 16.50 Uhr zum Frankfurter Weg gerufen. „Alle fünf Personen wurden nach notärztlicher Untersuchung mit Rettungswagen der Feuerwehr Paderborn in Krankenhäuser transportiert“, teilte die Feuerwehr weiter mit.

Eine 24-jährige Fahrerin eines Kleinwagens war in Richtung Borchener Straße unterwegs, als sie in den Gegenverkehr geriet und mit einem Auto, in dem zwei Männer (30/36) saßen, kollidierte. In dem Wagen der Frau fuhren noch ein Mädchen (3) und eine 67-Jährige mit.

Die Feuerwehr Paderborn sicherte zudem die Unfallstelle und koordinierte die Unterbringung der Beteiligten in den Krankenhäusern. Die Unfallfahrzeuge wurden auf weitere Gefahrenquellen kontrolliert, die ausgeflossenen Betriebsstoffe abgestreut.

Während des Einsatzes und der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Frankfurter Weg komplett. Die Feuerwehr Paderborn war mit 16 Einsatzkräften vor Ort.