Der eine Vorfall ereignete am Freitagnachmittag am Arnikaweg. Zwischen 14.20 Uhr und 1455 Uhr parkte ein grauer Ford Focus am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 135. Während dieser Zeit stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich mit der Anhängerkupplung gegen die Fahrerseite des Fords, der dabei beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro.

Die andere Unfallflucht geschah an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in der Zeit von Freitagmittag bis Samstagmittag. Ein schwarzer VW Golf parkte auf dem Parkplatz der Sackgasse und wurde an der Fahrerseite beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den Golf vermutlich, so die Polizei, beim Ein- oder Ausparken. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 05251/3060 zu melden.