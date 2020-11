Bürgermeister Dreier ruft zum stillen Gedenken an die ermordeten Jüdinnen und Juden auf

Zusammen mit Monika Schrader-Bewermeier, Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Paderborn, wird er am Montag im stillen Rahmen einen Kranz am Mahnmal an der Alten Synagoge niederlegen.

In den vergangenen Jahren hatten die Stadt und die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Erinnerung an den Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 die Bürger zu einer öffentlichen Gedenkstunde eingeladen.