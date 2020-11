Die Pandemie und ihre Folgen für Ostwestfalen-Lippe, Deutschland und die Welt Coronavirus-Newsblog: Komplettes Lehrerkollegium in Quarantäne - 15.332 neue Corona-Infektionen in Deutschland - Sieben-Tage-Inzidenzen in OWL - Karliczek setzt auf Impfstoffproduktion in großem Stil - 429 Neuninfektionen in OWL