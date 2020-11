Paderborn -

Nach einem Autodiebstahl in der Nacht zu Montag haben Täter ein gestohlenes Saab 9-3 Cabrio demoliert auf einem Parkplatz am Südring abgestellt. Am Sonntagabend stand der mitternachtsblaue Wagen gegen 22 Uhr noch unter dem Carport eines Einfamilienhauses an der Pankratiusstraße.