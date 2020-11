Das Corona-Virus geht vielen Menschen ans Herz

Das Kardio-Netz Hochstift ist ein Verbund von Partnern im Bereich der Kardiologie und wurde 2016 durch Prof. Dr. Andreas Götte, Chefarzt am St.-Vincenz-Krankenhaus, ins Leben gerufen. Am Mittwoch, 18. November, stehen Mitglieder des Kardio-Netzes für die Fragen der Leser rund um das Thema Herzgesundheit bereit. Folgende Experten werden in der Hotline ab 16.30 Uhr zur Verfügung stehen: Dr. Matthias Hammwöhner, Oberarzt am St.-Vincenz-Krankenhaus, Dr. Susanne Dernedde, niedergelassene Fachärztin im MVZ Delbrück, Dr. Barbara Steffens, leitende Abteilungsärztin Kardiologie des MZG Bad Lippspringe, Gerti Koch, Ehrenamtliche Beauftragte der Herzstiftung, sowie Dr. Markus Wrenger, Chefarzt der Kardiologie an der Caspar-Heinrich-Klinik Bad Driburg sowie Prof. Dr. Andreas Götte.