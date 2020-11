Laut Ermittlungen der Polizei fuhr eine 19-jährige Audifahrerin gegen 20.15 Uhr auf der Friedrichstraße zum Westerntor. Sie ordnete sich auf die Rechtsabbiegerspur in Richtung Bahnhofstraße ein und fuhr bei Grün an, um abzubiegen. Am Fußgängerüberweg über die Friedrichstraße warteten mehrere Personen auf Grün. Trotz Rotlicht zeigender Fußgängerampel überquerte ein Mann den Überweg von der Westernstraße in Richtung Herz-Jesu-Kirche, so sagten Zeugen am Unfallort aus.

Der 38-jährige Fußgänger wurde von dem anfahrenden Audi-Cabrio frontal erfasst und gegen die Frontscheibe geschleudert. Er fiel auf die Straße und verletzte sich schwer. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort wurde der nach Zeugenangaben unter Alkoholeinfluss stehende Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.