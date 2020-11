Zeugen halten in Paderborn Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest

Paderborn -

Als ein Mann (37) am Dienstagvormittag auf offener Straße am Kaukenberg seine Bekannte (30) angreift und ihr die Tasche rauben will, greifen eine Zeugin und ein Zeuge beherzt ein. Die Polizei nahm den alkoholisierten Tatverdächtigen vorläufig fest.