Fleischerhandwerk besonders betroffen

Die Kreishandwerkerschaft Paderborn/Lippe rechnet nach eigenen Angaben damit, dass sich die wirtschaftlichen Probleme vieler Metzgereien mit dem zweiten Lockdown weiter verschärfen werden: „Die Betriebe sind von der Schutzverordnung zwar nicht direkt betroffen, hängen aber indirekt und in nicht unerheblichem Umfang von der Gastronomie, den Hotels oder eben Veranstaltungen ab“, sagt Michael H. Lutter, stellvertretender Hauptgeschäftsführer.

Das gelte zum Beispiel für Fleischermeister Christoph Klare aus Bad Lippspringe, teilte die Kreishandwerkerschaft mit. Wie viele seiner Kollegen habe er sich außer dem Verkauf von Fleisch- und Wurstwaren mit seinem Catering-Service ein zweites, wichtiges Standbein aufgebaut. „Das bricht jetzt völlig weg“, sagt der Fleischermeister verärgert. Genauso wie die Belieferung von Hotels und Gastronomiebetrieben oder auch das eigene Imbissgeschäft mit einem Verzehr vor Ort.

„Auch das Verbot von Veranstaltungen sorgt bei uns für immense Verluste“, sagt Klare. Seit März sei das Party-Geschirr ungenutzt. 20 Prozent der Einnahmen mache er über den Ladenverkauf, 30 Prozent übers Catering und 50 Prozent über Lieferungen an Hotels, Restaurants, Kliniken und Altenheime. Hotels und Restaurants seien weggebrochen.

Schließlich gestalteten die Metzgereien in vielen Fällen den kulinarischen Rahmen von Hochzeiten, Feiern oder anderen Veranstaltungen. „Für uns folgen nun wieder harte Einschnitte“, sagt Klare. Auch ein gut gehendes Ladengeschäft werde diese Umsatzausfälle in vielen Fällen nicht einmal im Ansatz kompensieren können.

Die Begrenzung von einem Kunden pro zehn Quadratmeter sei ein weiteres Manko für kleine Fachgeschäfte. „Der Kunde fährt jetzt lieber in große Supermärkte. Dort muss er nicht vor dem Laden in der Kälte warten, bis er rein darf“, sagt der Fleischer. Eine Änderung der Einkaufeigenschaften sei bereits deutlich festzustellen. „Für viele war es doch bisher undenkbar Fleisch und Wurstwaren bei einem anonymen Produzenten oder Internethändler zu bestellen. Fleischkauf war Vertrauenssache“, erläutert Klare. Er habe die Sorge, dass dieser neue Trend über die Krise andauern werde und dann auch weiter verstärke. „Das Finanzministerium kündigt zwar an, dass indirekt vom Teil-Lockdown betroffene Unternehmen auch eine Förderung erhalten, die Rahmenbedingungen lösen aber nur Kopfschütteln aus“, ist auch Lutter verärgert.

Es heiße, dies gelte für Firmen, die 80 Prozent ihres Umsatzes mit nun geschlossenen Unternehmen machten. „Allein diese Zahl ist wieder völlig und jeglicher Grundlage entbehrend aus der Luft gegriffen“, beklagt er – genauso wie die 75 Prozent des Umsatzes aus dem November des Vorjahres als Kompensation für die Schließungen der Gastronomiebetriebe. „Und wie und wann die Hilfen zu beantragen sind und vor allen Dingen ausbezahlt oder auch zurückgezahlt werden müssen, wissen wir noch gar nicht“, fügt er hinzu.

Auf diese Grundlage könne kein Unternehmer eine wirtschaftlich funktionierende Grundlage für seinen Betrieb aufbauen. Zumal immer noch zu befürchten sei, dass die Hilfe nicht alle Betriebe erreiche und sie zudem nicht ausreichen könnte, um eine wirtschaftliche Schieflage zu vermeiden. Lutter: „Der Infektionsschutz ist wichtig, aber wichtig ist auch, dass solche weitreichenden Entscheidungen mit Vernunft und Augenmaß getroffen werden.“ Genau das erwarte man im Gegenzug schließlich auch von jedem Unternehmer, jedem Handwerker und jedem Fleischer.