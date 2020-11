„Wir sitzen alle in einem Boot“

Dazu hatte Bürgermeister Michael Dreier Vertreter der Paderborner Wirtschaft, der Gewerkschaften und den Bundestagsabgeordneten Dr. Carsten Linnemann eingeladen. So wie auch in anderen Bereichen ist es Michael Dreier wichtig, mit den Zielgruppen der Stadt gerade in Pandemie-Zeiten im Gespräch zu bleiben und so den Dialog nicht abreißen zu lassen. Dabei waren neben dem Bundespolitiker auch die Paderborner Akteure vom Arbeitgeberverband, dem Handelsverband OWL, der Dehoga OW, der Werbegemeinschaft, der Kreishandwerkerschaft, der IHK-Zweigstelle, der Agentur für Arbeit, des Jobcenters, des DGB, der IG Metall, von Verdi und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn.

Zwei Drittel der Betriebe in der Metall- und Elektroindustrie seien in Kurzarbeit, berichtete Melanie Cramer, Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbandes Paderborn, über die Ergebnisse einer Blitzumfrage. Es seien bis zu 80 Prozent Umsatzrückgänge zu beklagen, allerdings gehe etwa die Hälfte der befragten Betriebe davon aus, dass die Beschäftigtenzahl stabil gehalten werden könne. Kritisch sah Kai Buhrke, Geschäftsführer des Handelsverbandes OWL der Kreise Paderborn und Höxter, die Situation in den Fußgängerzonen. Er hoffe, auf eine bessere Entwicklung im Weihnachtsgeschäft.

Umsatzeinbrüche von 60 Prozent

Ähnlich schwierig beschrieb Andreas Büscher, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) OW die Lage bei den Mitgliedsbetrieben in Ostwestfalen. Der Außer-Haus-Verkauf der Gastronomie sei nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Die Hotels seien nur auf die Geschäftsreisenden angewiesen und müssten um das touristische Weihnachtsgeschäft fürchten. Im Hinblick auf die durch die Pandemie betroffenen Berufsgruppen der Einzelhändler, Gastronomen, Schausteller stellte Büscher fest, dass alle in einem Boot säßen und man gemeinsam für das Lebensgefühl der Menschen arbeite. Gerade die Gastronomie habe in Hygienekonzepte viel investiert und müsse nun geschlossen bleiben, ergänzt Miriam Hannibal, Kreisgeschäftsführerin Paderborn-Höxter des Dehoga OW.

Auf die fast um die Hälfte nachgelassene Frequenz in der Paderborner Fußgängerzone machte Uwe Seibel, Vorsitzender der Paderborner Werbegemeinschaft aufmerksam. Die Umsätze im Textileinzelhandel in der Paderborner Fußgängerzone seien auf 40 Prozent, der anderen Branchen auf 60 Prozent des vergleichbaren Vorjahreswertes zurückgegangen. Das Handwerk, so Peter Gödde, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe, sei bisher mit einem blauen Auge durch die Pandemie gekommen, allerdings leiden einzelne Gewerke, wie etwa das Nahrungsmittelgewerbe und die Unternehmen mit eigenem gastronomischen Angebot auch unter den aktuellen Schließungen. Er betont, dass trotz aller Schwierigkeiten die Berufswahl für das kommende Ausbildungsjahr äußerst wichtig sei und daher die Berufsausbildungsmesse „Connect“ als digitale Variante laufen soll.

„Lage im Einzelhandel dramatisch“

Dramatisch nannte Carsten Linnemann die Situation im Einzelhandel. Die Innenstädte hätten nur eine Chance als Erlebnisstandort, der unter der Pandemie derzeit natürlich leide. Linnemann ging auf die außerordentliche Wirtschaftshilfe für November 2020 für besonders betroffene Betriebe, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen des Bundesministerium der Finanzen ein. Neben direkt betroffenen Unternehmen könnten auch indirekt betroffene Unternehmen, die nachweislich und regelmäßig 80 Prozent ihrer Umsätze mit direkt von den Schließungsmaßnahmen betroffenen Unternehmen erzielen, Hilfen erhalten. Als äußerst notwendig sah Linnemann auch die Langfriststrategie an, wie das Leben mit Corona in Zukunft funktionieren soll.

Heinz Thiele, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Paderborn informierte darüber, dass 18 Prozent weniger Bewerber für Ausbildungsplätze sowie ein Fünftel weniger Ausbildungsstellen registriert worden seien. Optimistisch stimme jedoch, dass die Arbeitslosenzahlen seit drei Monaten rückläufig seien. Über die Öffnung der Grundsicherung für Soloselbstständige berichtete Horst-Hermann Müller, Geschäftsführer des Jobcenters des Kreises Paderborn. Das Existenzminimum werde zwar gesichert, aber nicht immer der Lebensstandard, weil zur Prüfung der Bedürftigkeit auch Einkommen von Mitgliedern in der Bedarfsgemeinschaft in die Berechnung einbezogen werde.

WFG richtet Krisennetzwerk ein

Dass eine längerfristige Strategie auch für die Ausbildung nötig sei, stellte Anke Unger, Regionalgeschäftsführerin der DGB-Region OWL, fest. Wie ihre Gewerkschaftskolleginnen und -kollegen Konrad Jablonski, Geschäftsführer der IG-Metall Paderborn, und Martina Schu, Bezirksgeschäftsführerin von Verdi OWL, mahnte Anke Unger, dass die Corona-Pandemie nicht zur Armutsfalle von Menschen in Kurzarbeit, Solo-Selbständigen, Minijobbern oder auch zum Beispiel Studierende werden dürfe, deren Job und Arbeitsstellen pandemiebedingt weggebrochen seien. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn (WFG) wies auf das aktuell eingerichtete Krisennetzwerk hin. Bei dem gemeinsam mit Vertretern aus Handwerk, Industrie und Sozialverbänden Netzwerk steht die Fortführung der Unternehmen im Fokus, es ermöglicht aber auch eine Begleitung bei bevorstehenden Betriebseinstellungen.

Abschließend informierte Bürgermeister Michael Dreier darüber, dass mit der konstituierenden Sitzung des Rates am 12. November und der später folgenden Bildung der Ausschüsse des Rates daran gearbeitet werde, dass die Stadt Paderborn mit dem neugewählten Gremium handlungsfähig werde.