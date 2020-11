100 Anträge der 627 Kirchengemeinden seien bereits eingegangen und 330.000 Euro ausgeschüttet worden, sagte Generalvikar Alfons Hardt. Er betonte am Mittwoch: „Die gemeinsame Feier des Gottesdienstes ist zentraler Ausdruck unseres Glaubens.“ Christsein bedeute nah an den Menschen zu sein – auch und gerade in Zeiten von Corona. Das Erzbistum unterstütze die von der Politik vorgegebenen Kontaktbeschränkungen als sinnvoll und notwendig, ein Gottesdienstverbot dürfe es aber nicht geben.

Neben den in Rüthen und Welver geplanten „Gottesdiensten auf Rädern“ nannte der Generalvikar ein weiteres Beispiel für unkonventionelle Gottesdienste. Demnach gestalten Kinder der Kirchengemeinde Sankt Meinolfus in Dörenhagen drei große Wandbilder, vor denen an Weihnachten Krippenfeiern stattfinden sollen.

Apropos Pandemie: Um die sich abzeichnenden Finanzlöcher zu stopfen, legt das Erzbistum 79 Millionen Euro in einem Corona-Fonds zurück. Das Geld stamme aus dem außerordentlichen Gewinn von 92 Millionen Euro im Finanzjahr 2019, erläuterte der Finanzchef des erzbischöflichen Generalvikariates, Dirk Wummel, in seinem Bericht. Die Summe sei das Ergebnis eines Sondereffekts bei der Neuberechnung der Pensionsrückstellungen; ohne ihn hätte der Gewinn nur 13 Millionen Euro betragen. Im vergangenen Jahr habe das Bistum seine „solide Finanzpolitik“ weiterführen können, 2020 zeichneten sich aber Probleme ab, sagte Wummel. Wegen der Corona-Pandemie rechnet er 2020 mit 41 Millionen Euro weniger an Kirchensteuern, die 2019 allein 430 Millionen Euro in die Kasse spülten und 75 Prozent der Gesamterträge ausmachen.

„Die Corona-Krise trifft uns nicht nur bei den Kirchensteuereinnahmen, auch unsere Bildungshäuser waren geschlossen“, betonte der Finanzchef. Im laufenden Jahr habe man die Bremse angezogen.

Es gebe keine Pläne, katholische Schulen (13) oder Kitas (500) zu schließen, sagte Generalvikar Alfons Hardt. Er sei aber „abgabebereit“, wenn der Anteil der katholischen Kinder in einer Kita „weit unter 50 Prozent sinkt“. Bei den Krankenhäusern sprach sich Hardt für diözesanübergreifende Kooperationen aus, mahnte aber zugleich: „Ökonomisch leidende Krankenhäuser dürfen nicht durch Kirchensteuereinnahmen aufgefangen werden.“

Das Erzbistum verfügt über 4,58 Milliarden Euro und gibt 46 Prozent seiner Einnahmen für territoriale Seelsorge, knapp zehn Prozent für Kitas und 7,5 Prozent für Schulen aus. Das Personal verursacht Kosten von 189 Millionen Euro.