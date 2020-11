Am Mittwoch lag er bei 144,9, am Dienstag bei 141,3, am Montag bei 125,4. Der Inzidenz-Wert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

66 neue Corona-Fälle waren – wie berichtet – dem Paderborner Kreisgesundheitsamt am Mittwoch gemeldet worden. Demzufolge sind 936 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Zudem waren zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Am Donnerstagnachmittag werden die neuen Zahlen des Kreises erwartet.

Mit der Feststellung der sogenannten Gefährdungsstufe II und der Allgemeinverfügung des Kreises Paderborn (hier als PDF auf der Kreis-Website) waren am 28. Oktober eine Reihe von weiteren Schutzmaßnahmen in Kraft getreten, die in der Corona-Schutzverordnung von NRW aufgelistet sind. Seit dem 5. November gilt eine neue Fassung der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 erreichbar. www.kreis-paderborn.de/corona

