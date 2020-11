Klägerin ist die K&W Immobilien GmbH. Die Abkürzung steht für Leonhard Kiefer (Moskau) und Alexander Warkentin (Paderborn). Letzterer ist als Geschäftsführer ausgewiesen. K&W wirft der Stadt eine Planung vor, das Studentenwohnheim verhindern zu wollen.

Weder Warkentin noch die Stadt Paderborn mochten vor dem Termin auf WV-Anfrage eine Stellungnahme abgeben. Auch Grundstückseigentümer Dietmar Knust möchte sich nicht äußern. Der bekannte Paderborner Geschäftsmann (ehemals Fahrradhandel Peter Born und OWL Burger King) befindet sich ebenfalls im Rechtsstreit mit K&W. Allerdings distanziert er sich eindeutig von der Klage gegen die Stadt und betont: „Ich würde die Stadt nie verklagen. Wenn man etwas plant, geht das nur mit der Stadt.“

Blick zurück: Dietmar Knust hat in den vergangenen rund 20 Jahren mehrere ehemalige Gewerbegrundstücke rund um seinen Fahrradladen (seit März 2018 Lucky Bike) und dem Schnellrestaurant Burger King erworben. Das gesamte Areal ist rund 19.000 Qua­dratmeter groß. In einem der ersten Schritte geht es um die strittige Bebauung der Fläche zwischen Cherusker- und Robert-Koch-Straße, wofür der gültige Bebauungsplan geändert werden müsste. Dort möchte K&W das Studentenwohnheim errichten. Ursprünglich waren dort 262 Studentenappartements in vier Gebäudekomplexen ohne Balkone vorgesehen. Dieser Entwurf aus dem Jahr 2013 stieß aber – ebenso wie die Pläne für eine Disco – auf die Kritik von Politik und Anwohnern. Daher wurde der Entwurf überarbeitet und die Idee mit der Disco zu den Akten gelegt.

Laut Plänen aus dem Jahr 2018 geht es nun um drei Gebäude für Studenten mit insgesamt 173 Wohneinheiten mit Balkonen und Tiefgarage für 128 Pkw- und 220 Fahrradparkplätze. Der Grundstücksverkauf von Knust an die K&W steht aber nach wie vor unter dem Vorbehalt, dass das Projekt baurechtlich umsetzbar ist. Da es bislang keine Baugenehmigung gibt, bekommt Knust auch kein Geld. Aufgrund der Klage von Warkentin gegen die Stadt wegen der Festsetzungen im Bebauungsplan liege das Vorhaben insgesamt auf Eis und blockiere damit auch alle weiteren Projekte, die im Bereich des Bebauungsplans liegen, erläutert der Paderborner Kaufmann.

Nach Angaben von Knust sind neben dem Studentenwohnheim drei weitere Bauabschnitte geplant, die er allerdings selbst realisieren möchte. Dabei geht es um die Bebauung einer Fläche, die zwischen Lucky Bike und Robert-Koch-Straße liegt. Hier sollen drei Mehrfamilienhäuser mit jeweils 21 Wohneinheiten (ein Drittel Sozialwohnungen) entstehen. Außerdem soll das alte Verwaltungsgebäude von Dietmar Knust an der Arminiusstraße abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Als letzten Bauabschnitt plant er den Abriss des Fahrradladens Lucky Bike an der Detmolder Straße, um diesen neu zu errichten.

Wann und wie es für Knust weitergeht, ist unklar. Sollte das OVG zugunsten der Stadt entscheiden, könnte das Grundstück für das Studentenwohnheim wieder an ihn zurückfallen. Er hofft, dass er bald Klarheit hat. „Ich habe die Grundstücke ja nicht gekauft, um sie leer liegen zu lassen.“