Gasthaus öffnet mit Martinsbrezeln

„Viele unserer Kunden zählen zur Risikogruppe, deshalb gibt es das warme Mittagessen dienstags, freitags und sonntags zunächst weiter am Foodtruck auf dem kleinen Domplatz“, sagt Sandra Filter, Mitgründerin der Initiative „Unser Hochstift rückt zusammen“, die die Padermahlzeit etabliert hat. Mittwochs, freitags und samstags wird es am Fenster des Gasthauses von 16 bis 18 Uhr aber heiße Getränke geben. Auch eine warme Jacke, ein nettes Wort und Ansprechpartner für weitere Hilfen haben die Ehrenamtlichen parat.

Möglich geworden ist die Eröffnung des Gasthauses durch tat- und finanzkräftige Unterstützung des Erzbistums, denn sowohl Dompropst Joachim Göbel als auch Erzbischof Hans Josef Becker waren sofort überzeugt, dass damit eine Versorgungslücke geschlossen werden kann. Das Erzbistum stellt die Räume zur Verfügung, die mit 115.000 Euro umgebaut und saniert wurden. Betrieben wird das Gasthaus von der Initiative, SKM, Caritas und den Maltesern. Gekocht wird in der Küche des Liborianums.

„Wichtig ist uns, dass wir hier ein ganz niedrigschwelliges Angebot machen können ohne die Bedürftigkeit zu prüfen“, betont Sandra Filter. Denn jeder könne in der jetzigen Zeit schnell in Not geraten. „Wir hatten Studenten, die ihren Aushilfsjob verloren hatten, genauso hier wie Schulkinder, Rentner und Obdachlose. Jeder, der gerade eine warme Mahlzeit braucht, ist uns willkommen.“ 1500 Portionen gehen inzwischen an den drei Tagen mittags über die Theke des Foodtrucks. „Der Bedarf ist riesig“, haben Sandra Filter und die Helfer festgestellt. Einer von ihnen ist Thorsten Montag. „Ich war selbst ein Jahr obdachlos, habe Hilfe erhalten und will nun etwas zurückgeben“, beschreibt er seine Motivation. Wer ebenfalls helfen möchte, kann über www.hoch-stift.de Kontakt zu der Initiative aufnehmen.