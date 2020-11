Ihre Zahl solle noch erhöht werden, heißt es im Finanzbericht des Erzbistums für 2019, der am Mittwoch vorgestellt wurde. Ein konkretes Beispiel ist die Landvolkshochschule in Warburg-Hardehausen. Sie werde samt Gästehaus für mehrere Millionen Euro mit einer Pellet-Heizung ausgestattet, sagte der Leiter des Bereichs Finanzen im Erzbischöflichen Generalvikariat, Dirk Wummel.

Aber auch mit kleinen Schritten lässt es sich vorankommen. So sollen die Gebäude der 627 Kirchengemeinden nach Wummels Worten mit LED-Lampen und neuen Heizungen ausgerüstet werden. Weil einige Gebäude nicht mehr genutzt werden oder als Folge gesunkener Mitgliederzahlen zu groß geworden sind, werden größere Neubauten in Zukunft ohnehin die Ausnahme sein.

Für 560 Gebäude gibt es bereits Energiegutachten, konkret für 268 Pfarrheime, 124 Pfarrhäuser, 26 Kitas, 140 Kirchen und vier Bürotrakte. Die Immobilien des Erzbistums und der Kirchengemeinden verbrauchten 2018 nach Angaben des Erzbistums 157.763 Megawattstunden Strom und verursachten CO2-Emissionen in einem Umfang von 60.431 Tonnen. 80 Prozent der Summe geht auf die Gebäude zurück, 14 Prozent auf den Bereich Mobilität und sechs Prozent auf den Bereich Beschaffung. Das Erzbistum verfolgt das Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80 Prozent im Vergleich zu 2018 zu senken. Bis 2023 wird eine Reduzierung um zehn Prozent angestrebt.

Dass es dem Erzbistum ernst ist, machten Generalvikar Alfons Hardt und Finanzchef Dirk Wummel am Mittwoch bei der Präsentation des Finanzberichts für 2019 deutlich. Demnach fließen 79 Millionen Euro des Bilanzgewinns von insgesamt 92 Millionen Euro in eine „Corona-Rücklage“, und von den übrigen 13 Millionen gehen 1,5 Millionen Euro in den Klimafonds. Weitere 6,6 Millionen sind für die Pastoralverbünde, zwei Millionen für die Caritas, 1,5 Millionen für Kindertagesstätten und 1,5 Millionen für spezielle pastorale Aktivitäten vorgesehen.

Das Erzbistum verweist auf Erfolge beim Klimaschutz. So habe man in den zehn größten Kirchengemeinden bereits 380.000 Kilowattstunden Energie eingespart. Im integrierten Klimaschutzkonzept seien mehr als 40 wirksame Maßnahmen aufgelistet. Die 3000 Mitarbeiter werden mit Aktionen wie „Mit dem Rad zur Arbeit“ dazu angehalten, das Auto stehen zu lassen und auf umweltfreundliche Alternativen umzusteigen. Sie können Räder und E-Bikes bei einem regionalen Partner günstiger leasen und kaufen.