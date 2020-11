Verkaufen, vermarkten, verwalten

AderK steht für An der Kapelle. Das ist die Straße, an der sich das Berufskolleg befindet. Die Getränkefirma wurde schon vor einigen Jahren gegründet, erläutert Christiane Rensing, Bildungsgangleiterin der Höheren Handelsschule an dem Berufskolleg. Es handelt sich um eine sogenannte Übungsfirma. Wählen die in der Regel 17 bis 20 Jahre alten Schüler der Höheren Handelsschule diesen Differenzierungsschwerpunkt statt zum Beispiel Fremdsprachen oder Medien, dann üben sie fünf Stunden in der Woche in der fiktiven Firma das Kaufen und Verkaufen und vieles mehr. „In der Unterstufe lernen wir zunächst theoretisch“, erklärt Christiane Rensing. Die Schüler sollen betriebswirtschaftliche Prozesse kennenlernen. In der Oberstufe geht es dann verstärkt um Praxiserfahrungen. Am Ende des Schuljahres übergeben die Oberstufenschüler die konkreten Geschäftsaufgaben an die Schüler aus der Unterstufe. Dafür werden auch selbstgedrehte Erklärvideos erstellt. Aufgeteilt ist der Unterricht in die Bereiche Einkauf, Verkauf, Verwaltung und Marketing. „Die meisten Schüler wollen ins Marketing, weil man da Facebook, Instagram und die Webseite macht. Und auch Imagefilme dreht“, sagt Christiane Rensing.

Einer der Höhepunkte für Unter- und Oberstufe ist die Übungsfirmenmesse. Denn eigentlich wären die 300 Schülerinnen und Schüler der Höheren Handelsschule in dieser Woche in Ulm, um dort bei der jährlich in Süddeutschland stattfindenden Messe mit einem eigenen Firmenstand dabei zu sein. Coronabedingt musste die Messe jedoch abgesagt werden. Deswegen wurde sie am Dienstag und Mittwoch erstmals virtuell veranstaltet. Das Berufskolleg in Schloß Neuhaus ist nach eigenen Angaben das einzige aus Ostwestfalen-Lippe, das an der Messe teilnimmt.

„Die Übungsfirma ist im Prinzip wie ein richtiges Unternehmen. Wir zahlen virtuelle Gehälter, können über ein Portal virtuell Kontoauszüge bei der Bank einsehen, Rechnungen und Mahnungen schreiben, Bestellungen über einen Paketdienst verschicken und das Personal verwalten. Schulleiter Matthias Groß lobt: „Das ist ein tolles Konzept und zukunftssicherer Unterricht“, sagt er. Christiane Rensing ergänzt: „Unsere Schüler kriegen alle einen Ausbildungsplatz.“

In der Übungsfirma, die vom Paderborner Getränkeunternehmen MBG unterstützt wird, werden alkoholfreie Getränke und Süßigkeiten verkauft. „Wir haben auch einen Party-Service“, sagt Christiane Rensing. Die Schüler kreieren zudem neue Produkte – wie zum Beispiel Brause unter dem Motto „Zurück in die Kindheit“ oder eben Holiday-Drinks mit exotischen Namen. Solche Erfahrungen seien wichtig für Bewerbungsgespräche, betont Rensing: „Die Schüler können hier auch mal Fehler machen. Daraus lernen sie und es geht nicht gleich etwas kaputt. Ich glaube, das bringt mehr als jede Theorie.“