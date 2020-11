Zukunft der Hebammenschule ist gesichert

„Wir freuen uns sehr über die Nachricht, dass wir mit der FH Bielefeld nun einen Hochschulstandort gefunden haben. 25 der ausgewiesenen Studienplätze wird die St.-Vincenz-Krankenhaus GmbH besetzen können – das entspricht der Anzahl unserer bisherigen Ausbildungsplätze. Wir können daher weiterhin auf unsere eigenen top-ausgebildeten Absolventen in den Kreißsälen zählen“, so Jürgen Thau, kaufmännischer Geschäftsführer der St. Vincenz-Krankenhaus GmbH.

Allein in den Geburtshilfen der St. Vincenz-GmbH kommen jährlich 3.000 Kinder zu Welt. „Der Bedarf an Hebammen ist in OWL enorm. Mit dem neuen Studiengang in Bielefeld hoffen wir, dass wir auch weiterhin von dem sogenannten „Klebeeffekt“ profitieren können: Vor Ort ausgebildete Hebammen bleiben oft in der Region und fangen den Fachkräftemangel ab“.

Die St.-Vincenz-Krankenhaus GmbH wird künftig eine verantwortliche Praxiseinrichtung und zusammen mit der Hebammenschule ein „Praxiszentrum für Angewandte Hebammenwissenschaft“ bilden. Für die Hebammen von Morgen bedeutet das konkret: Neben der Einschreibung am Hochschulstandort werden die Studierenden für den so wichtigen praktischen Teil des Studiums in der St.-Vincenz-Krankenhaus GmbH angestellt sein.

Die Einsätze werden in der Geburtshilfe der Frauen- und Kinderklinik St. Louise in Paderborn und des St.-Josefs-Krankenhauses Salzkotten durchgeführt. Derzeit wird geprüft, ob zusätzlich Praxiseinheiten im St.-Elisabeth-Hospital Gütersloh, dem Klinikum Lippe in Detmold und dem St. Johannisstift Paderborn möglich sein werden.

Lange war unklar, was die anstehende Akademisierung der Hebammenausbildung für die Paderborner Hebammenschule bedeuten würde. Schon vor knapp zwei Jahren entwickelten die Verantwortlichen des St. Vincenz-Campus aus eigener Initiative heraus einen Lehrplan für den praktischen Teil des Studiums, der ab dem nächsten Jahr in die Tat umgesetzt wird. „Unsere frühzeitigen Mühen haben sich gelohnt.

Im Rahmen des Studiums werden wir die Praxisanleitung sicherstellen und die Praxiseinsätze koordinieren. Die Einsätze finden hauptsächlich im Kreißsaal, im ambulanten Bereich bei freiberuflichen Hebammen oder auf der Neugeborenen-Station statt“, erklärt Andreas Riekötter, Leiter des St. Vincenz-Campus.

Die Ausbildung nach dem traditionellen Muster wird auslaufen. In diesem Jahr hat bereits der letzte reguläre Jahrgang begonnen. „Für uns beginnt nächstes Jahr eine neue Ära. Wir haben jederzeit die Akademisierung des Hebammenberufes befürwortet. Daher freuen wir uns, ein Teil dieser Entwicklung zu sein und aktiv dazu beizutragen, die Hebammenversorgung in unserer Region hochzuhalten“, so Michaela Bremsteller, Leiterin der Hebammenschule.